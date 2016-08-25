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إسبانيا وإيطاليا تضبطان شحنة من الحشيش بنحو مليوني دولار.. واعتقال 19 مهربًا

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إسبانيا وإيطاليا تضبطان شحنة من الحشيش بنحو مليوني دولار.. واعتقال 19 مهربًا إسبانيا وإيطاليا تضبطان شحنة من الحشيش بنحو مليوني دولار.. واعتقال 19 مهربًا

عناصر من الشرطة الإسبانية

قالت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء إن الشرطة الإسبانية والإيطالية ضبطت 3300 كيلوجرام من الحشيش قيمتها 1.98 مليون دولار على متن مركب قبالة الساحل الإيطالي واعتقلت 19 عضوا بولنديا من عصابة دولية لتهريب المخدرات.

وبحسب “رويترز” فقد جاء في بيان إن العملية المشتركة التي نفذتها الشرطة الإسبانية والبولندية والإيطالية والبريطانية استهدفت منظمة مقرها إقليم غرناطة الإسباني وهربت مواد مخدرة بين المغرب وأوروبا.

ويتبع المحتجزون واحدة من أربع جماعات إجرامية كبيرة في بولندا قالت الشرطة إنها متورطة في وقائع اغتيال وسرقة وابتزاز. وأضاف البيان أن زعيم الجماعة كان من بين المعتقلين.

 

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