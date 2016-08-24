مؤمن سليمان لـ في الجول: أي فريق في نصف النهائي قوي.. والزمالك لا يخشى أحدا

وضع مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك هدفا أمامه هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن منافسه في نصف النهائي.

ويصطدم الزمالك بالوداد في نصف النهائي منتصف سبتمبر الجاري في مصر على أن يواجهه بالمغرب بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

وقال مؤمن سليمان لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "هدفنا هو بطولة إفريقيا، زيسكو أو الوداد لا فرق بينهما فكلاهما فريق قوي طالما وصل إلى نصف النهائي".

وأضاف "لا نخشى مواجهة أحد وهدفنا التتويج سواء لعبنا ضد زيسكو أو الوداد أو صن داونز، نحترم جميع الفرق لكن الزمالك فريق كبير.. ومن أجل التتويج علينا الفوز على أي منافس".

وأشار "وضعت برنامجي للإعداد لهذه المباراة بغض النظر عن المنافس، وسنجهز لاعبينا على الخطة خلال المرحلة المقبلة".

وأتم مؤمن "هدفي التتويج بدوري الأبطال وإسعاد الجماهير".