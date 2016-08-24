دراسة ألمانية تقدم 5 خطوات تساعدك على النوم ليلا بدون أرق

كشفت دراسة أجرتها جامعة "فرايبورغ" الألمانية عن سبل تلقائية يمكنك القيام بها لتساعدك على النوم بدون أرق، ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" الدراسة، حيث بينت الأبحاث أن التعب والشعور بالإرهاق هو السبب الثانى الأكثر شيوعا حول العالم وأرجع العلماء السبب فى ذلك إلى قلة النوم.

ومن بين الطرق الطبيعية التى نصح بها الباحثون خلال هذه الدراسة..

الموز وساندوتش الخس..

عندما نتحدث عن الطعام يفضل تناول الوجبات التى تساعد على النوم وتأتى فى المقدمة الموز فهو غنى بالماغنسيوم والبوتاسيوم مما يساعد على استرخاء العضلات المجهدة كما أنها تحتوى على التربتوفان وهو هام لتحفيز إنتاج هرمونات لتهدئة المخ وهو ما يساعد على النوم، وكذلك الخس ويمكن وضعه فى ساندوتش.

التحدث مع نفسك..

ينصح باحثون من مجلس النوم البريطانى بأهمية التحدث مع نفسك قبل النوم فهو يساعد فى الواقع للقضاء على الطاقة السلبية التى قد تسيطر علينا، وهو ما يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ.

تناول الفول..

يحتوى الفول على الألياف التى تساعد على النوم، وزيادة كمية الألياف تعمل على تحسين النوم خاصة النوم العميق.

التوقف عن تصفح الإنترنت قبل النوم..

هى عادة سلبية انتشرت بين المجتمعات وهو تصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى قبل النوم مباشرة وهو ما يشغل المخ بالتفكير فى الكثير من الأشياء ولكن التأمل والهدوء يساعد أكثر النوم بهدوء.

قيلولة الظهيرة تساعد على النوم مساء..

قد يعتقد البعض أن نوم القيلولة فى منتصف النهار يجعل من الصعب الخلود للنوم فى المساء بهدوء، ولكنها ستجعلك تشحن طاقتك فى منتصف اليوم وتعود للنوم فى موعدك فى المساء كما كنت.