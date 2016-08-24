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علماء يطورون أقوى علاج للخصوبة أرخص من التلقيح الاصطناعى

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علماء يطورون أقوى علاج للخصوبة أرخص من التلقيح الاصطناعى علماء يطورون أقوى علاج للخصوبة أرخص من التلقيح الاصطناعى

>كتب بيتر إبراهيم

كشف فريق من العلماء الأستراليون والبلجيكيون طريقة جديدة وقوية لعلاج مشاكل الخصوبة لتكون أرخص من التلقيح الاصطناعى.

 

وأشار الباحثون إلى أن التلقيح الصناعى هو الأسلوب الراسخ فى محاولة إنجاب الأطفال للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الخصوبة.

 

ولكن الآن، أوضح الباحثون الطريقة الجديدة المبتكرة التى يتم فيها استخدام عوامل النمو لتعزيز علاج الخصوبة الحالى المعروفة باسم (IVM).

 

وأظهرت النتائج تحسن جودة البويضات وزيادة بنسبة 50% فى الأجنة، مع استخدام الحد الأدنى من الأدوية، وهى تعتبر علاج الخصوبة الأرخص والآمن فى جميع أنحاء العالم.

 

وفسر الباحثون نتائجهم بأن تقنية “IVM” الحديثة يتم فيها أخذ البويضات التى لم تنضج بعد، وتغذيتها فى المختبر قبل أن يتم إخصابها.

 

أما التلقيح الصناعى “IVF” يستلزم تناول المرأة لحبوب الهرمونات (FSH) لتحفيز نمو خلايا البويضات قبل أن يتم إزالتها من المبيض.

 

وأظهرت التجارب الأولية باستخدام هذه التقنية الحديثة على الخنازير تحسنا فى جودة البيض ومضاعفة نسبة الحمل، مقارنة مع طريقة “IVF” القائمة.

 

ونشرت نتائج البحث عبر موقع صحيفة “Daily mail” البريطانية، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

 


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