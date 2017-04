مجموعة الخريف لعام 2016 من غيرلان

درجات ألوان جاهزة من مستحضرات تظليل الجفون، لمسة ناعمة من القلم المائي لرسم محيط العينين على طول الأهداب، ولون يمنح الثناء للشفاه... تُشكّل مستحضرات مجموعة الخريف لعام 2016 الحليف المثالي لماكياج سريع وسهل وطبيعي.

مستحضرات ضرورية جديدة وأصيلة من "جيرلان" Guerlain تمنح جمالاً مخصّصاً للعينَين

لوحة ألوان كاملة تلائم كافّة المزاجات

"باليت 5 كولور" PALETTE 5 COULEURS

تجرّأي على المكياج بعَينَين مغلقتَين، وتلاعبي بأسلوبكِ من دون الخوف من الخطأ... تقدّم دار "جيرلان" Guerlain ستّ لوحات ألوان أساسيّة وشاملة. وتضمّ كلّ مجموعة خمسة ألوان متدرّجة بشكلٍ مثالي لتعزيز جمال عينيكِ بلمسة واحدة وابتكار أسلوبك المرغوب – للانتقال من عَينَين طبيعيّتَين بشكلٍ فائق إلى عَينَين داكنتَين بشكلٍ كثيف – يوماً تلو الآخر.

تقوم تشكيلة الألوان السهلة الاستخدام هذه بالدمج بين لون أساسي لتعزيز الإشراق والتجانس ولونَين شفّافَين لأناقة مرهفة ولونَين داكنَين أكثر تأنّقاً يزيدان من كثافة الإطلالة الشاملة. يتمّ تطبيق الألوان بشكلٍ منفصل أو على شكل طبقات، وهي تتوافق مع بعضها بشكلٍ مثالي. وتكون النتيجة دائماً أنيقة.

تركيبة فاخرة ليس لها مثيل تتّحد مع البشرة

تمنح تقنيّة Light Pigments عناصر لونية رقيقة للغاية وعاكسة للضوء للحصول على لون أكثر إشراقاً وتألّقاً. تتمتّع البودرة بمجموعة من التأثيرات المختلفة، وتكون خالية من اللمعيّة أو ساتانيّة أو معدنيّة حسب اللون. فتظهر اللمسة النهائيّة بشكلٍ مشرق وتبدو العينان أكثر حيويّة.

للحصول على أسلوب طبيعي:

قومي بتطبيق اللون الأساسي المعزّز للإشراق no. 1 على الجفن وتقويسة الحاجب والزاوية الداخليّة للعين. أضيفي طبقة من اللون no. 2 على الجفن. أمزجي اللون no. 3 كدرجة لون إضافية عند الزاوية الخارجيّة.

للحصول على أسلوب متأنّق:

مرّري اللون الأساسي المعزّز للإشراق no. 1 على الجفن وتقويسة الحاجب والزاوية الداخليّة للعين. قومي بتطبيق اللون no. 4 على الجفن. وفي النهاية، ضعي اللون no. 5 على الأهادب عند الزاوية الخارجية، وامزجيه كدرجة لون إضافية عند الزاوية نفسها.

أكسسوار فاخر وعملي

تمّ حفر وتزيين العلبة السوداء والملائمة والنحيفة بختم يحمل شعار G مزدوج. وتنفتح العلبة لتكشف عن مرآة بانوراميّة عمليّة وفرشاتَين متكاملتَين يسمح مقبضاهما الطويلان بتطبيق سهل. تقوم فرشاة إسفنجيّة بتأمين تغطية متصبغة، في حين تؤمّن فرشاة الشعر المزدوجة الطرف لمسة نهائيّة أكثر تجانساً أو تطبيقاً عالي الدقة بفضل شكلها المشطوب.

إعتمدي هذا المستحضر الأنثوي الضروري للحصول على عينَين آسرتَين.

يسمح لكِ هذا المستحضر المائي الحديث والكلاسيكي لرسم محيط العينين بتحديد عينيكِ بأسلوب مصمّم حسب الطلب، وذلك من أجل الحصول على تأثير مميّز أو رسومي بشكلٍ مرهف وتأثير موسّع حسب المزاج. أسود ونحيل وذكي التصميم، يُعتبر المستحضر المائي لرسم محيط العينين Felt Eyeliner أنيقاً عند سحبه من حقيبتكِ وهو سهل التطبيق.

راهني على اللون الأسود...

لون أسود داكن

عميق وكثيف، ينزلق القلم الأسود الداكن لرسم محيط العينين بشكلٍ مثالي فيمنح خطّاً سليماً وتغطية رائعة من ضربة القلم الأولى. إنه مقاوم للتلطيخ وطبيعي، وهو مقاوم للماء والدموع طوال ثماني ساعات. دقّة عالية

تطبيق مضمون

حتّى مبتدئة في التجميل تستطيع أن تلعب دور المحترفة الماهرة والمتمرّسة. يضمن الرأس فائق الفعالية والطويل والحادّ رسم خطٍّ دقيق، بدءاً من الخطّ الرفيع وصولاً إلى اللمسة الرسومية الملفتة.

عزّزي ابتسامتكِ

ألوان فريدة من "كيسكيس" KISSKISS يسهل ارتداؤها من الصباح إلى المساء

لإضافة اللمسة النهائيّة المطلقة على هذه الإطلالة، تقدّم "جيرلان" Guerlain لونَين من أحمر الشفاه الجديد "كيسكيس" KissKiss يتلاءمان بشكلٍ مثالي مع درجات مستحضر تظليل الجفون. لا يمكنكِ أن تخطئي! سواء لون طبيعي ليس له مثيل أو لون أحمر رقيق مائل إلى الزهري، تتكيّف هذه الألوان الخريفيّة المرهفة بسهولة مع أيّ لون بشرة أو مناسبة من وسط النهار إلى منتصف الليل.