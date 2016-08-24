7 أخطاء عند إزالة شعر البكيني تجنبيها

من أكثر الطرق انتشاراً وشيوعاً لإزالة الشعر في هذه الأيام الشمع. وعلى الرغم من سهولته وسرعته في الاستخدام، فإنه يبقى مؤلماً أيضاً، وقد يُسبّب لك بعض المشاكل، إن لم تكوني تتبعين الطريقة الصحيحة لاستخدامه.

ومن أكثر مناطق الجسم التي تحتاج إلى عناية خاصة في إزالة الشعر منطقة البيكيني؛ لذلك عليك تجنب هذه الأخطاء السبعة عند إزالة شعر البيكيني باستخدام الشمع:

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1. إزالة الشعر وهو قصير: تجنبي استعمال الشمع عندما يكون شعر البكيني قصيراً جداً. والطول المناسب لاستخدام الشمع في هذه المنطقة يتراوح بين ربع ونصف بوصة على الأقلّ حتى لا تشعري بألم شديد أثناء إزالة الشعر.

2. إزالة الشعر أثناء الدورة الشهرية: اختاري الوقت المثالي لإزالة الشعر لتجنب الألم، واحرصي على أن تتم عملية إزالة الشعر قبل الدورة الشهرية بخمسة أيام على الأقلّ أو بعدها بيومين. فإذا قمتِ بإزالة الشعر أثناء الدورة الشهرية، سيزيد ذلك من الألم؛ فالبشرة في ذلك الوقت تكون أكثر حساسية.

3. خروجك من المنزل بعد إزالة الشعر مباشرة: لا تخرجي من منزلك بعد إزالة الشعر مباشرة؛ وذلك حتى لا تكتمي هذه المنطقة الحساسة بطبقات من الملابس. وعليك بقضاء بعض الوقت في منزلك مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة لمنع تهيّج البشرة واحمرارها.

4. شرب القهوة قبل إزالة الشعر: البعض يعتقد أنّ الكافيين يقللّ من الإحساس بالألم، ولكنه سيزيد من إحساسك بالجلد، مما يزيد من الألم.

5. الاستحمام قبل استعمال الشمع: تجنبي الاستحمام قبل إزالة الشعر بالشمع، فبعد الاستحمام تكون البشرة أكثر نعومة وأقلّ مرونة لخلوّها من الزيوت الطبيعية التي تكون بمثابة حاجز وقائيّ بين الجلد والشمع.

6. استخدام الشمع الساخن: تأكدي من استعمال الشمع المناسب لدرجة جسمك؛ فالشمع الساخن قد يؤدي إلى حروق والتهابات للبشرة.

7. إزالة الشعر بطريقة عشوائية: تأكدي من وضع الشمع في اتجاه نمو الشعر وسحبه في الاتجاه المعاكس لإزالة الشعر بأكمله، مرة واحدة.