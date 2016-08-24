كيلز في العيد مع مجموعة "فاطمة الملا x كيلز" المحدودة

بيروت- سيدتي نت

خلال موسم العيد والاهداء، سيعود ريع مبيعات هذا التعاون الاستثنائي إلى مؤسسة الجليلة

في مناسبة موسم العيد والاهداء الذي ينطلق في 1 سبتمبر، يسرّ كيلز أن تكشف عن مجموعة "فاطمة الملا x كيلز" المحدودة الناتجة عن تعاون مميّز بين العلامة والمصّممة، والتي تتضمّن باقة من المستحضرات المزيّنة بلمسات من ثقافة البوب وتصاميم شرق أوسطية. لكن أروع ما في الأمر أنّه سيتمّ التبرع بـ50 د.إ لدى كلّ عملية شراء لهذه المجموعة المحدودة إلى مؤسسة الجليلة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تعمل في انسجام تامّ مع شركاء استراتيجيين لتمكين الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نمائية ومن هم من ذوي الاحتياجات الخاصّة، بالإضافة إلى مساعدتهم على الارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل.

يرتكز تعاون كيلز مع فاطمة الملا إلى إرث العلامة الطويل الأمد والمتمثّل في العمل مع عدد كبير من الفنّانين من حول العالم. وفي شهر سبتمبر من هذا العام، يسرّ كيلز أن تستمرّ في هذا التقليد من خلال تعاونها مع فاطمة الملا.

دعت كيلز المصمّمة وسيّدة الأعمال الإماراتية الشابّة والديناميكية، فاطمة الملا، لتسخير قوّة الفنّ وقدرته بغية ابتكار طبعتين وعلب محدودة مفعمة بالألوان لتشكيلة فريدة من المستحضرات. فتصاميمها المرحة تجسّد الثقافة بأسلوب مميّز ولا تتوقّف أبداً عن إدهاشنا بإبداعها.

يوازن هذا التعاون بين الحداثة والتقاليد، ويأتي بالتالي كدلالة لكلّ من فاطمة وكيلز. لقد شكّل الخليط الفريد من المكوّنات الطبيعية في مستحضرات العلامة والابتكار العلمي خلفها، مصدر إلهام كبير جدّاً. في هذا السياق، رغبت الفنّانة في إضافة لمستها الآسرة كإشادة بإرث كيلز. وكانت النتيجة، مزيجاً من الألوان الساطعة وطبعة علامتها التجارية الرمزية FMM. كما أنّ فاطمة تعتبر تقدير علامة مهمّة ككيلز لأعمالها، بمثابة هديّة حقيقية لها.

تسيّر كيلز روح العطاء، والأعمال الخيرية هي إحدى ركائز جوهرها. لذا، فإنّ التزام العلامة تجاه مساعدة المجتمعات ومسؤوليتها الاجتماعية، استحوذت على اهتمام فاطمة الملا وأسرت قلبها. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتها شغوفة حيال تعاونها مع كيلز. فدعم قضية مهمّة جدّاً بالنسبة إليها كان "الجزء الأفضل من هذا التعاون" بحسب قولها.

سيزيّن هذا التصميم المحدود الإصدار باقة من أكثر مستحضرات كيلز مبيعاً بما في ذلك كريم الوجه Ultra Facial Cream (الذي يضمّ طبعة مميّزة على غطاء المستحضر)، مركّز Midnight Recovery Concentrate، تونر Calendula Toner، وكريم الجسم Crème de Corps. إنّها مثالية للإهداء، أو لإعادة شرائها لنفسك، أو لتجربتها بكلّ بساطة! ستكون هذه التشكيلة متوفّرة لفترة محدودة فقط في منافذ بيع كيلز في الإمارات العربية المتّحدة من 1 إلى 30 سبتمبر.

بالإضافة إلى هذه المستحضرات المنفردة التي تقدّمها كيلز، ستتاح أمام العملاء إمكانية منح لمسة مميّزة إلى هداياهم مع خدمة تغليف الهدايا بحسب الطلب. فعلب الهدايا "فاطمة الملا x كيلز" الحصرية والمحدودة الإصدار ستتوفّر أيضاً في كافّة متاجر كيلز في الإمارات.

لذا، دلّل نفسك وأحبّائك في موسم العيد والاهداء مع هديّة قيّمة، وادعم في الوقت عينه قضية سامية!