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الحلقة الأولى من "حاميها وحراميها": الطفل "شوقي" يضل طريقه ويكبر ويتحول لـ"ميشو" البلطجي

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الحلقة الأولى من "حاميها وحراميها": الطفل "شوقي" يضل طريقه ويكبر ويتحول لـ"ميشو" البلطجي الحلقة الأولى من "حاميها وحراميها": الطفل "شوقي" يضل طريقه ويكبر ويتحول لـ"ميشو" البلطجي

كتب : عمرو عز الدين منذ 38 دقيقة

في الحلقة الأولى من مسلسل "حاميها وحراميها"، ذهب "شوقي"، الذي يلعب دوره الفنان "سامح حسين"، وكان طفلا صغيرا، إلى محطة القطارات ليلعب مع أخيه التوأم "فطين"، ويركب أحد القطارات ليختبئ من أخيه، قبل أن يتحرك القطار والطفل "شوقي" داخله، ويعود "فطين" إلى البيت بدونه.

وتبحث عنه الأم، التي تلعب دورها "عايدة رياض"، بعد إصابتها بالانهيار لضياع ابنها، لكن مساعيها تفشل في العثور عليه، في حين يكبر الولد بين أطفال الشوارع ويعمل في السرقة بالإكراه، حتى يقابل المعلم "الطوبجي"، الذي يقنعه بالعمل لحسابه، وبعد سنوات يصاب "الطوبجي" بالضعف ويطلب من "شوقي" الذي صار اسمه "ميشو الحاوي" أن يقف إلى جانبه، خاصة بعد خروج "الكابّو" من السجن، وبعد أيام يقوم "ميشو" بإنقاذ الفتاة "دنيا" التي تلعب دورها "مي كساب"، قبل أن تتعرض للخطف، ويحدث انجذاب بينهما.

ومن جهة أخرى يكبر "فطين" ويصبح محاميا كما كان يحلم، يحاول دائما تطبيق القانون ويحارب أفراد المجتمع من حوله كي يتبعوا القانون.

يُذكر أن المسلسل بطولة سامح حسين ومي كساب وعبدالله مشرف وعايدة رياض وأحمد صيام، تأليف محسن رزق ومن إخراج عصام شعبان.

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