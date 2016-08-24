أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الليلة.. خالد صلاح يفتح ملف ضريبة القيمة المضافة في «على هوى مصر»

Google+ Print
الليلة.. خالد صلاح يفتح ملف ضريبة القيمة المضافة في «على هوى مصر» الليلة.. خالد صلاح يفتح ملف ضريبة القيمة المضافة في «على هوى مصر»

الإعلامي خالد صلاح

يناقش الإعلامي خالد صلاح مقدم برنامج “على هوى ” على شاشة «النهار ONE»، ملف ضريبة القيمة المضافة في حوار بين والبرلمان.

ويستضيف البرنامج عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والنائب خالد يوسف عضو تكتل 25-30، والنائب محمود محي الدين عضو ائتلاف دعم مصر.

ويطرح لإعلامي خالد صلاح تساؤلات هل تكون الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها طوق النجاة للاقتصاد المصري؟ أم أنها فخ جديد يزيد من أعباء المواطن البسيط، ولماذا تلغي الدولة ضريبة المبيعات وتستبدلها بتلك الضريبة، ولماذا يؤيد بعض نواب البرلمان الضريبة بشكل كامل ، ويرفضوها آخرون ويحذرون منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب