الليلة.. خالد صلاح يفتح ملف ضريبة القيمة المضافة في «على هوى مصر»

يناقش الإعلامي خالد صلاح مقدم برنامج “على هوى مصر” على شاشة «النهار ONE»، ملف ضريبة القيمة المضافة في حوار بين الحكومة والبرلمان.

ويستضيف البرنامج عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والنائب خالد يوسف عضو تكتل 25-30، والنائب محمود محي الدين عضو ائتلاف دعم مصر.

ويطرح لإعلامي خالد صلاح تساؤلات هل تكون الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها طوق النجاة للاقتصاد المصري؟ أم أنها فخ جديد يزيد من أعباء المواطن البسيط، ولماذا تلغي الدولة ضريبة المبيعات وتستبدلها بتلك الضريبة، ولماذا يؤيد بعض نواب البرلمان الضريبة بشكل كامل ، ويرفضوها آخرون ويحذرون منها.