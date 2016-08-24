استقبال رسمي وشعبي حافل لشيخ الأزهر لدى وصوله الشيشان

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والوفد المرافق له إلى العاصمة الشيشانية “جروزني”، حيث كان في استقبال فضيلته الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، والقيادات الدينية والتنفيذية في البلاد .

واحتشد المئات من المواطنين الشيشانيين خارج المطار لاستقبال فضيلة الإمام الأكبر مرددين عبارات الترحيب، ومكبرين “الله أكبر” احتفاء بقدوم فضيلته والوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يجتمع فضيلة الإمام الأكبر بالرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، لبحث آليات التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية الشيشيان، وكذلك تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء الشيشانيين، ودراسة منح الوافدين للدراسة بالأزهر والبعثات الأزهرية بالشيشان .

كما يلقي فضيلته كلمة في افتتاح فعاليات مؤتمر “مَن هم أهل السنة والجماعة بيان “، بحضور جمع من علماء الأمة الاسلامية من مختلف أنحاء العالم .