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المصريون أمام مقر شبكة «CNN»: لا تدعموا الإرهاب

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المصريون أمام مقر شبكة «CNN»: لا تدعموا الإرهاب المصريون أمام مقر شبكة «CNN»: لا تدعموا الإرهاب

كتب : بهاء الدين محمد الأربعاء 10-07-2013 10:33

نظم مئات المصريين مسيرة فى نيويورك، أمس، ووقفة أمام مقر «CNN» الأمريكية؛ لدعم ثورة 30 يونيو وضد قناة «CNN» وإدارة «أوباما» التى تصف ما يحدث فى بأنه انقلاب عسكرى، رافضين ذلك الوصف لما يحدث فى مصر.

وأكد كمال صباغ، منسق حملة «تمرد» فى الولايات المتحدة، أن وقفتهم جاءت للتعبير عن رفضهم لوصف ما حدث بأنه انقلاب عسكرى، ساخرين من حديث الرئيس الأمريكى فى وقت سابق عن عدم تفاوض الإدارة الأمريكية مع الإرهابيين، حيث رفعوا لافتات ساخرة تُظهر «أوباما» يقول: «نحن لا نتفاوض مع الإرهاب.. بل ندعمه».

وأوضح «صباغ» أن ما يميز هذه المسيرة أن أعداد المشاركين فاقت كل التوقعات، وقادها الشباب من النشطاء المصريين الأمريكيين ونشطاء حملة تمرد وحزب الدستور، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأعداد فاقت المتوقع، كما حدث فى وقفة الأمم المتحدة، وغلب عليها التماسك الشديد، والوحدة الوطنية التى أصبحت من العلامات المميزة للفعاليات، ورسالتنا كانت التأكيد للإدارة الأمريكية وللمواطن الأمريكى أن ما يحدث فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً بل إرادة شعب دعمها جيشه الوطنى بموافقة عارمة من كل أطياف هذا الشعب».

وأوضح أنه فى نفس الوقت هناك داعمون للإخوان فى الولايات المتحدة ينظمون التظاهرات مستعينين بالسوريين والفلسطينيين من داعمى التنظيم الدولى بأعداد هزيلة فى محاولات فاشلة لإظهار أن محمد مرسى له شعبية فى أمريكا.

وقالت الدكتورة هناء إبراهيم، منسقة حزب الدستور فى 3 ولايات أمريكية، لـ«الوطن»، إن الإخوان فى أمريكا يستغلون المراكز الإسلامية هناك من أجل الحشد للمظاهرات المؤيدة بمشاركة بعض الجنسيات العربية، لا سيما السوريين والفلسطينيين بالخارج، ولكن أعدادهم لا تصل إلى 30 متظاهراً فى أغلب الأحيان. وأوضحت أنهم ردوا على هذه الخطوات بعمل عريضة موقعة من 10 آلاف مصرى وأرسلوها للبيت الأبيض، فضلاً عن نواب «الكونجرس»، ترفض وصف ما حدث بالانقلاب العسكرى، وإرسال مواد فيلمية مترجمة توضح انتهاكات «الإخوان» لحقوق الإنسان.

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