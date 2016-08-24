وداعاً للحقن والشكشكة..تطوير كبسولة أنسولين تسبح إلى الدم ولا يمكن هضمها

الإنسولين يعزز حياة الملايين من الناس الذى يعانون من مرض السكرى، حيث إن هناك حوالى 420 مليون شخص فى العالم يعانون من مرض السكرى ويتسبب هذا المرض فى 3.7 مليون حالة وفاة سنويا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

والآن سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على ابتكار كبسولة الأنسولين المحملة بالدهون التى لا يمكن هضمها عن طريق المعدة وتنتقل إلى الدم مباشرة عبر الأمعاء، وتعتبر طفرة وابتكارا مذهلا للسيطرة على مرض السكر.

وقال المؤلف الرئيسى، البروفيسور مارى ماكورت، من جامعة نياجرا بولاية نيويورك: )لقد قمنا بتطوير تقنية جديدة تسمى (“Cholestosome”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، أوضح العلماء أن الطريقة جديدة تقدم الدواء عن طريق الفم باستخدام حويصلات صغيرة التى يمكن أن تهيئ الطريق لذهاب الأنسولين إلى الدم وتتكون هذه الحويصلات الجديدة من جزيئات الدهون الطبيعية.

وهناك نوعان من مرض السكر، الذى ينجم عن ارتفاع مستويات السكر فى الدم، مما يتسبب فى تلف أجهزة الجسم والخلايا ويمكن أن يكون قاتلاً.

أولاً: السكر من النوع 1 وهو اضطراب المناعة الذاتية ويتم تشخيصه عادة فى مرحلة الطفولة، فى حين أن النوع 2 يتم تشخيصه عادة فى وقت لاحق فى الحياة ويرتبط إلى حد كبير مع زيادة الوزن وانخفاض مستويات النشاط، والجميع مع داء السكرى من النوع 1 يحقنون أنفسهم بالأنسولين يوميا.

والآن يخطط الباحثون لإجراء المزيد من التجارب على الحيوانات وتطوير شراكات جديدة للانتقال إلى التجارب على الإنسان، ومن المقرر أن تقدم النتائج التى توصلوا إليها فى الاجتماع الوطنى للجمعية الكيميائية الأمريكية فى فيلادلفيا.