أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وداعاً للحقن والشكشكة..تطوير كبسولة أنسولين تسبح إلى الدم ولا يمكن هضمها

Google+ Print
وداعاً للحقن والشكشكة..تطوير كبسولة أنسولين تسبح إلى الدم ولا يمكن هضمها وداعاً للحقن والشكشكة..تطوير كبسولة أنسولين تسبح إلى الدم ولا يمكن هضمها

>كتب بيتر إبراهيم

الإنسولين يعزز حياة الملايين من الناس الذى يعانون من مرض السكرى، حيث إن هناك حوالى 420 مليون شخص فى العالم يعانون من مرض السكرى ويتسبب هذا المرض فى 3.7 مليون حالة وفاة سنويا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

والآن سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على ابتكار كبسولة الأنسولين المحملة بالدهون التى لا يمكن هضمها عن طريق المعدة وتنتقل إلى الدم مباشرة عبر الأمعاء، وتعتبر طفرة وابتكارا مذهلا للسيطرة على مرض السكر.

وقال المؤلف الرئيسى، البروفيسور مارى ماكورت، من جامعة نياجرا بولاية نيويورك: )لقد قمنا بتطوير تقنية جديدة تسمى (“Cholestosome”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، أوضح العلماء أن الطريقة جديدة تقدم الدواء عن طريق الفم باستخدام حويصلات صغيرة التى يمكن أن تهيئ الطريق لذهاب الأنسولين إلى الدم وتتكون هذه الحويصلات الجديدة من جزيئات الطبيعية.

وهناك نوعان من مرض السكر، الذى ينجم عن ارتفاع مستويات السكر فى الدم، مما يتسبب فى تلف أجهزة الجسم والخلايا ويمكن أن يكون قاتلاً.

أولاً: السكر من النوع 1 وهو اضطراب المناعة الذاتية ويتم تشخيصه عادة فى مرحلة الطفولة، فى حين أن النوع 2 يتم تشخيصه عادة فى وقت لاحق فى الحياة ويرتبط إلى حد كبير مع زيادة الوزن وانخفاض مستويات النشاط، والجميع مع داء السكرى من النوع 1 يحقنون أنفسهم بالأنسولين يوميا.

والآن يخطط الباحثون لإجراء المزيد من التجارب على الحيوانات وتطوير شراكات جديدة للانتقال إلى التجارب على الإنسان، ومن المقرر أن تقدم النتائج التى توصلوا إليها فى الاجتماع الوطنى للجمعية الكيميائية الأمريكية فى فيلادلفيا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم