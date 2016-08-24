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الدفاع الباكستانية تعلن عن تقدم سريع في العلاقات مع روسيا

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الدفاع الباكستانية تعلن عن تقدم سريع في العلاقات مع روسيا الدفاع الباكستانية تعلن عن تقدم سريع في العلاقات مع روسيا

رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف

أعلن الجنرال رشاد محمود، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، أنه حدث تقدم سريع حقيقي في العلاقات الاستراتيجية بين وزارتي الدفاع الروسية والباكستانية خلال السنتين الأخيرتين.

وقال محمود أثناء لقائه مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، نحن نقدر عاليا هذا التوجه أنا أشكركم شخصيًا ووزارة الدفاع الروسية على إعطاء إمكانية لتحقيق هذا التقدم”، مشيرًا في هذا الخصوص إلى زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لباكستان مؤخرًا وزيارات عسكريين باكستانيين كبار لروسيا في السنوات الأخيرة.

من جانبه ذكر غيراسيموف أن تطوير العلاقات البناءة بين البلدين يعتبر عاملا مهما لتأمين الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، مضيفًا أن لقاءات وزيري دفاع روسيا وباكستان في السنوات الأخيرة “أعطت زخما لاحقا لتطوير العلاقات بين قواتنا المسلحة”، قائلًا: “نحن نقدر عاليا آفاق التعاون بين وزارتي دفاع البلدين”.

وحسب قول غيراسيموف فإن وزارتي الدفاع الروسية والباكستاني تخططان “البرنامج المكثف” للإجراءات المشتركة عام 2016، بما في ذلك عقد مباحثات بين هيئتي الأركان العامة وإجراء تدريبات مشتركة وتبادل زيارات الوفود العسكرية.

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