رئيس الوزراء يعلن اتخاذ كافة الإجراءات لزيادة مجالات التعاون مع الأردن

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التى تجمع بين القيادتين والشعبين المصرى والاردنى، مشدداً على ضرورة الحرص على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب الاردنى فى كافة المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح إسماعيل، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى إنطلاقاً من تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سرعة المضى قدماً فى اتمام ذلك، وكذا العمل على حل أى معوقات تواجه المستثمرين بما يسهم فى تشجيع الاستثمار المتبادل، وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاربعاء، لمناقشة الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة المصرية الاردنية الاسبوع المقبل بالقاهرة، وذلك بحضور وزراء الصحة، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والهجرة، والنقل، والطيران، والسياحة، ورئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقريراً مفصلاً عن نتائج الزيارات القطاعية المتبادلة التى قام بها عدد من الوزراء المصريين والأردنيين مؤخراً، والتى تركزت حول سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الاردنية فى مختلفة المجالات، فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء في السوقين المصري والأردني، وكذا الاجراءات التى تسهم فى رفع معدلات التبادل التجارى، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة، ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين، هذا بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية فى الاردن، و منح تيسيرات لعبور البواخر والسفن الأردنية عبر قناة السويس، وكذا التعاون فى المجال الزراعى، وما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن.

من ناحية أخرى، تم استعراض عدد من مشروعات ومذكرات التفاهم المقترح مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقبل، والتى تشمل التعاون فى مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفنى، والنقل البرى والجوى، وكذا المجالات العلمية والثقافية.