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السبت المقبل.. تكريم محمد منير بوصفه «أسطورة» فى مهرجان «باما أووردذ» بهامبورج

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السبت المقبل.. تكريم محمد منير بوصفه «أسطورة» فى مهرجان «باما أووردذ» بهامبورج السبت المقبل.. تكريم محمد منير بوصفه «أسطورة» فى مهرجان «باما أووردذ» بهامبورج

بوصفه “الأسطورة “.. يتسلم الفنان محمد منير الجائزة الماسية من إدارة مهرجان “باما أووردس”، فى الدورة الثانية عشر  المقرر إفتتاحها  في قاعة “باركلي كارد أرينا” بمدينة هامبورج الالمانية، السبت المقبل.

المهرجان يقام منذ عام 2004 لمنح جوائز الموسيقى المتميزة لفنانين من آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط،  وتعتبر هذه المرة الثانية على الإطلاق التي يُقام فيها هذا الحفل في مدينة هامبورغ بعد أن كان يقام بشكل سنوي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

منير يتم تكريمه بالمهرجان بوصفه فنانا أسطوريا،وداعم فعال للتواصل بين ثقافات الشعوب،والتواصل الحضارى المصرى الألمانى.

ويكرم المهرجان الذى تنظمه شركة “داف إنترتينمنت”، الفنانين التي لم تلمس فقط  أعمالهم حياة الناس في بلدانها الأصلية، بل ألهمت أيضاً الجمهور حول العالم بأكلمه، ويتم اختيار المرشحين لجوائز “باما أووردس”، التي كانت تُعرف سابقاً بجوائز “بيغ آبل ميوزيك أووردس”، من خلال تصويت أعضاء مؤسسة “باما”.

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