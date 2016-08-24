تغريدة – كيف شمتت جماهير فيورنتينا في محمد صلاح بعد إقصاء روما؟ ومشجع وفي وحيد

ودع روما دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على ملعبه من بورتو بنتيجة 3-0، ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1 لصالح الفريق البرتغالي.

وجاءت ردود أفعال الجماهير الإيطالية متباينة حول أداء محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف روما، لكن أبرز التعليقات جاءت من مشجعي فيورنتينا الشامتين فيما توديع الذئاب لدوري أبطال أوروبا.

ويرصد لكم FilGoal.com بعض التغريدات التي كتبها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الجماهير الإيطالية.

أول تعليق يأتي من أحد جماهير فيورنتينا الشامت في توديع صلاح للبطولة وقال:"أفضل جزء أن صلاح انتقل إلى روما لكي يلعب في دوري أبطال أوروبا، متسرع".

في حين أن مشجع أخر لفيورنتينا رد على صورة لصلاح نشرها الحساب الرسمي للنجم المصري قائلا :"حظا طيبا في مغامرتك المقبلة بدوري أبطال أوروبا، تحيا فيولا".

وسخر مشجع أخر من روما وتوديعه المبكر لدوري الأبطال قائلا:"لا تقلق يا روما، المرة القادمة يا صلاح في دوري أبطال أوروبا".

مشجع لروما قرر الوقوف مع فريقه في السراء والضراء وكتب:"أهلا بالدوري الأوروبي، قدر الله وما شاء فعل، شكر على قتالكم يا شباب، تحيا روما".

بينما اكتفى أحد المشجعين بوضع هذه الصورة.