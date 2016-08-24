أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - باريس سان جيرمان يحصل على 175 مليون يورو للترويج للسياحة في قطر

Google+ Print
تقارير - باريس سان جيرمان يحصل على 175 مليون يورو للترويج للسياحة في قطر تقارير - باريس سان جيرمان يحصل على 175 مليون يورو للترويج للسياحة في قطر

(إفي): يحصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم على 175 مليون يورو من هيئة السياحة القطرية، وفقا لما ذكرته صحيفة (لو باريزيان) اليوم.

وستمنح سلطات السياحة بقطر هذا المبلغ في إطار عقد دعائي جديد بين الطرفين ليحل محل العقد الذي استمر لمدة أربعة أعوام وانتهى في 30 يونيو الماضي.

وأشار النادي الباريسي إلى أن العقد الجديد لم يتم توقيعه بعد، علما بأنهى لا توجد "أي عراقيل" تحول دون ذلك، وينتظر أن يتم توقيعه "بالأسابيع المقبلة".

وفي مقابل هذا المبلغ ستستخدم سلطات السياحة في البلد العربي صورة النادي ولاعبيه للترويج لقطر كوجهة سياحية.

ويتضمن الاتفاق سلسلة إجراءات ترويجية لقطر بالإضافة إلى إقامة مدرب البي إس جي، الإسباني أوناي إيمري، في الشتاء بالبلد العربي للقيام بأعمال دعائية متنوعة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فرض سلسلة من الاجراءات القسرية بسبب العقد المبرم بين هيئة السياحة القطرية وباريس سان جيرمان في عام 2014 ، ومن المقرر أن ينظر اليويفا في النسخة الجديدة من العقد في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع