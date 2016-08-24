تقارير - باريس سان جيرمان يحصل على 175 مليون يورو للترويج للسياحة في قطر

(إفي): يحصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم على 175 مليون يورو من هيئة السياحة القطرية، وفقا لما ذكرته صحيفة (لو باريزيان) اليوم.

وستمنح سلطات السياحة بقطر هذا المبلغ في إطار عقد دعائي جديد بين الطرفين ليحل محل العقد الذي استمر لمدة أربعة أعوام وانتهى في 30 يونيو الماضي.

وأشار النادي الباريسي إلى أن العقد الجديد لم يتم توقيعه بعد، علما بأنهى لا توجد "أي عراقيل" تحول دون ذلك، وينتظر أن يتم توقيعه "بالأسابيع المقبلة".

وفي مقابل هذا المبلغ ستستخدم سلطات السياحة في البلد العربي صورة النادي ولاعبيه للترويج لقطر كوجهة سياحية.

ويتضمن الاتفاق سلسلة إجراءات ترويجية لقطر بالإضافة إلى إقامة مدرب البي إس جي، الإسباني أوناي إيمري، في الشتاء بالبلد العربي للقيام بأعمال دعائية متنوعة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فرض سلسلة من الاجراءات القسرية بسبب العقد المبرم بين هيئة السياحة القطرية وباريس سان جيرمان في عام 2014 ، ومن المقرر أن ينظر اليويفا في النسخة الجديدة من العقد في أكتوبر/تشرين أول المقبل.