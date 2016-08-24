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"ساراز باغ" ومجموعة حقائب يد جديدة لخريف 2016

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الأربعاء 24-08-2016 13:47

لقد نالت مصممة الاكسسوارت اللبنانية "ساره بيضون" Sarah Beydoun شهرة واسعة من خلال تصاميم الحقائب المميزة والمبتكرة التي تقدمها والتي حملت اسم "ساراز باغ" Sarah's bag، والتي من خلالها عززت دور المرأة المحتاجة أو المعوزة، واليوم تعود بجموعة حقائب مميزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 وقد حملت هذه المجموعة اسم "سايكديليا" Psychedelia، وقذ استوحت هذه المجموعة من الستينات ومن الـ Psychedelic era التي اشتهرت في تلك الفترة، فبدت وكأنها خليط من الألوان المتفجرة والحيوية، كما بدت روحانية وتعبر عن الحب وعن الحرية.
وقد ضمت المجموعة حقائب اليد وحقائب اليد الصغيرة الخاصة بالسهرات، وقد عكست التصاميم والرسومات على الحقائب بعض العاصر المرتبطة في حقبة الستينيات مثل الزخرفاتو والرسومات ولاسيما "العين".
قطع كثيرة من المجموعة مشغولة يدوياً من قبل الورشة الخاصة بـ "ساراز باغ" Sarah's bag، وقد شكت بالخرز والترتر واستعمل في تنفيزها الكثير من التقنيات.
مجموعة "سايكديليا" Psychedelia مجموعة مميزة فيها الكثير من السحر المرتبط بالماضي الجميل، وكل قطعة منها مشغولة بحرفية وتفرد لتكون بين يديك قطعة مميزة ومبتكرة.

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سيدتي