النجمات العالميات يعشقن نظارات "ديور سبليت" DiorSplit

تسعى دار "ديور" Dior بشكل دائم على تقديم أجمل التصاميم لزبائنها، ولهذا وفي كل موسم تبتكر أجمل المجموعات من الأزياء ومن الاكسسوارت أيضاً، وطبعاً في فصل الصيف تقدم الدار أجمل تصاميم النظارات الشمسية أيضاً، التي أصبح اقتناءها أساسي وضروري بالنسبة لكل سيدة تعشق الموضة، وهذا الصيف كان هنالك مجموعة "ديور سبليت" DiorSplit من النظارات الشمسية وكانت بمثابة إعادة تصميم رسومية جديدة لطرازٍ كلاسيكيّ قديم.

وتتميّز بإطار معدني دائري يكمّله ذراعان رفيعان جداً ويتباين بشكل غير متوقّع مع الخط الأفقي الجريء الذي ترسمه الإدخالات المعدنية. وهي تُعيد إلى الأذهان أحد التفاصيل المهمّة في عروض الأزياء: التقليمات والخطوط.

تعبير ممتاز عن مصدر الوحي الأساسي للمجموعة: الأنوثة ورهافة الإحساس، ونقاء الخطوط، والدقة التقنية، يعزّزها طابع قوي ومؤثّر.

وتشمل مجموعة الألوان التباينات المغناطيسيّة التالية: إطار ذهبي مع عدسات فضّية بتأثير المرآة - إطار ذهبي مع عدسات زهرية بتأثير المرآة - إطار ذهبي مع عدسات خضراء - إطار فضّي معدني مع عدسات زرقاء فاتحة بتأثير المرآة - إطار فضّي معدني مع عدسات زرقاء.

وقد لاقت مجموعة نظارات "ديور سبليت" DiorSplit رواجاً شديداً بين صفوف المشاهير، حيث شاهدنا زكثر النجمات أناقة وقد اخترن نظارات "ديور سبليت" DiorSplit لمشاويرهن الصباحية ومنهن "بيلا حديد" Bella Hadid، "أوليفيا وايلد" Olivia Wilde، "ايل فانينغ" Elle Fanning، "شانيل ايمان" Chanel Iman وغيرهن.