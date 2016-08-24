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اختيارات أمل علم الدين الأنيقة تحت المجهر

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الأربعاء 24-08-2016 14:51

منذ اليوم الأول لظهورها الاجتماعي زوجةً للنجم الأشهر في هوليوود جورج كلوني George Clooney، لفتت أمل علم الدين Amal Alamuddin المحامية المعروفة أنظار العالم باختياراتها الأنيقة وتنسيقاتها الجذابة، وفي هذا الموضوع نضع اختياراتها تحت مجهر "سيدتي"، فتابعيها معنا.

تميل أمل علم الدين في إطلالاتها إلى الاختيارات الكلاسيكية، حيث نشاهدها بأناقة الستينيات من فترة لأخرى، وبفساتين سوداء أنيقة في معظم إطلالاتها على السجادة الحمراء عندما تصاحب زوجها الممثل الهوليوودي المعروف، ولكن ذلك لا يعني أنها تعمد إلى تكرار نفس الإطلالة، إذ تنجح في كل مرة في أن تفاجئنا بتنسيق جديد ومختلف، فترتدي الألوان المشرقة بتصاميم كلاسيكية ساحرة، أو تضع لمستها الأنيقة فتضيف التوربان، أو قفازات لافتة، فتجعل من إطلالاتها عنواناً يشغل مجلات الموضة والأزياء حول العالم.

فلا يمكن أن ننسى إطلالتها في حفل Golden Globes العام الماضي بفستان أسود أنيق من ديور Dior، إذ نسقته مع قفازات بيضاء صنعتها بنفسها، أو إطلالتها في مهرجان كان السينمائي حيث ارتدت فستاناً ساحراً باللون الأصفر نسَّقته بطريقة رائعة مع قرطين مصنوعين من الأحجار الكريمة.

يعجبنا الحس الكلاسيكي الذي يطغى على اختيارات أمل علم الدين، كما نتطلَّع دائماً إلى مشاهدة تنسيقاتها المتجددة التي تجعل منها واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، والأزياء. وقد جمعنا في الصور أعلاه مجموعة من إطلالاتها المتنوعة، شاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي