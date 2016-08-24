خدعة عطور الجريب فروب ستصدم من يعرفك!

تحبّ السيدة أن تحافظ على شباب بشرتها وإشراق إطلالتها لوقت أطول. من هنا، تلجأ المرأة إلى تقنيّات التجميل والعمليات الجراحية التي تساعدها على إخفاء علامات الشيخوخة والتخلّص من آثار التعب والإرهاق. ولكن هل تخيلتِ يوماً أنه بإمكانك أن تستعيدي شبابك وتحصلي على إطلالة أصغر بـ 10 سنوات بمجرد تغييرك عطرك؟

قد يعجبك: عطور مناسبة لليلة رومانسية

أجريت دراسة في معهد الشمّ والتذوّق في شيكاغو لمعرفة أثر عطر المرأة في تقدير الرجل عمرها، فوصلت إلى نتيجة أنّ الرجال يقدّرون عمر المرأة التي تستخدم عطراً من مستخلصات الجريب فروت أصغر بما يصل إلى 6.7 سنوات من عمرها الحقيقي. وبما أنّ الرائحة تؤثر كثيراً في رأي مَن حولك، وليس الرجال فقط، ننصحك باختيار العطر الذي يجعلك تبدين أصغر في السنّ، ما يمنحك راحة نفسية مؤكّدة.

1. " غرابفروت كولون" Grapefruit Cologne من جومالون Jo Malone

2. " ديسي دريم بلاش" Daisy Dream Blush من مارك جيكوبس Marc Jacobs

3. " توكا" Tocca من كليوباترا Cleopatra

4. " فراش غرابفروت" Fresh Grapefruit من ايسبيرادس Hesperides

تمنحك العطور المصنوعة من الجريب فروت إطلالة شابة، وتجعلك تبدين أصغر في 10 سنوات. لمزيد من الفاصيل، تابعي هذا العدد من مجلة " سيدتي"، واكتشفي أهمّ 10 نصائح سريعة وبسيطة ستغيّر حياتك وتجعلك تبدين أصغر.