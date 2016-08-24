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التعليم: 89% نسبة نجاح الدور الثانى للدبلومات الثلاث سنوات و95% للخمس

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التعليم: 89% نسبة نجاح الدور الثانى للدبلومات الثلاث سنوات و95% للخمس التعليم: 89% نسبة نجاح الدور الثانى للدبلومات الثلاث سنوات و95% للخمس

>كتب ــ محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من حصر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى، على أن يعتمدها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى موعد أقصاه صباح غد الخميس.

 

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل ونسب النجاح بين طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث وصلت نسبة النجاح بين طلاب نظام الخمس سنوات 95.59%، وكان قد تقدم للامتحان 2598 طالبا وطالبة حضر منهم 2584 نجح 2470 طالبا وطالبة.

 

وبالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات فى شعبة التجارى والزراعى والصناعى وصلت نسبة النجاح إلى 89.83%، حيث تقدم الامتحان 221 ألفا و249 طالبا وطالبة حضر منهم 219 ألفا و372 نجح 197066 طالبا وطالبة.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى وقع على النتيجة على أن يعتمدها الوزير خلال 24 ساعة.

 

 

 


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