ضبط شخصان لإدارتهما مصنع للمعسل دون ترخيص بقنا

مراسل «ONA»

تمكنت وحدة التموين بقنا من ضبط شخصين بتهمة إدارة مصنع لصناعة المعسل دون ترخيص وبداخله 2.5 طن معسل مختلفه الأنواع.

وتلقى اللواء صلاح حيان ،مدبر أمن قنا، إخطارا بضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المعسل، حيث كشفت التحريات قيام قوة من مباحث التموين بضبط كلا من ” ياسر . م . . أ ” 42 سنة مدرس و ” أمجد . م . ه ” والمقيمان ببندر فرشوط وذلك لقيامهما بإدارة مصنع لإنتاج المعسل بدون ترخيص وبداخلة إجمالي 2.5 طن معسل مختلف الانواع وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق ارباح مشروعه كما تم ضبط عدد 35 قضية تموينية متنوعة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.