التحالف العربي يسقط صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيين باتجاه مأرب

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي فى مأرب وسط اليمن “باترويت” صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثيين باتجاه مواقع الجيش والمقاومة فى المدينة.

وذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة، أنه تم اعتراض الصاروخ فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتدميره فى سماء مأرب وسمع دوى انفجار كبير فى أرجاء المدينة.

يذكر أن هذا الصاروخ الثانى الذى تطلقه المليشيات على مأرب فى 12 ساعة وقد تم اعتراض الأول وتدميره قبل وصوله لهدفه، وأشارت مصادر محلية الى أن الصاروخ أطلق من صنعاء.

وتقوم مليشيات الحوثيين باطلاق صواريخ باليستية باتجاه مأرب بصورة متكررة، فى محاولة لقصف مواقع القوات الحكومية التى تسيطر على مأرب ولكن منظومة باترويت تعترضها دائما.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع “قاهر 1″ استهدف معسكر التداوين فى مأرب وأصاب هدفه بدقة ووقعت انفجارات عنيفة داخل المعسكر.