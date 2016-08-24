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للتخلص من الكرش.. 4 خطوات صحية تقضى على الدهون

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للتخلص من الكرش.. 4 خطوات صحية تقضى على الدهون للتخلص من الكرش.. 4 خطوات صحية تقضى على الدهون

>كتبت رانيا سعد الدين

البطن من أكثر المناطق التى تتركز حولها عند النساء والرجال على السواء، وتسبب إزعاجا كبيرا لهم، فهى أشبه بالبالون المنتفخ خاصة بعد تناول وجبات الطعام الثقيلة ، ويكون الحصول على بطن مسطحة، والتخلص من ، حلما.

 ويقدم موقع " healthycures" 4 خطوات صحية تخلصنا من دهون البطن فى وقت قصير :

1-  1- شرب الماء على مدار اليوم

تجاهل تناول الماء على مدار اليوم، يسبب جفافا للجسم، مما يؤدى إلى احتباس السوائل داخل الجسم وتكوين الكرش ، وعند تناول الماء بمقدار من 6 إلى 8 أكواب يؤدى إلى طرد السموم والماء الزائد .

2-  2-  تناول الألياف

عدم تناول الألياف بشكل جيد والاعتماد على الوجبات السريعة يؤدى إلى الإصابة بالإمساك ، الذى يؤدى إلى تكوين البطن وانتفاخها بشكل مزعج .

3-   3- تناول الطعام ببطء

مضغ الطعام ببطء وعلى مهل يجعل الفرد يشعر بالشبع السريع  مما يؤدى إلى تقليص كمية حجم الوجبة ، وعند الاعتياد على الكمية القليلة يبدأ حجم البطن بالانكماش ويزول الكرش .

4-   4-  30 دقيقة تمرين للبطن

لا تتطلب تمرين البطن أكثر من 30 دقيقة يوميا، ويمكن أن يحدث ذلك أثناء مشاهدة التلفاز ، وهذا سيؤدى إلى اختفاء البطن وتقوية عضلاتها لتكون بصورة أفضل. 


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