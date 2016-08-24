للتخلص من الكرش.. 4 خطوات صحية تقضى على الدهون

>كتبت رانيا سعد الدين
البطن من أكثر المناطق التى تتركز حولها الدهون عند النساء والرجال على السواء، وتسبب إزعاجا كبيرا لهم، فهى أشبه بالبالون المنتفخ خاصة بعد تناول وجبات الطعام الثقيلة ، ويكون الحصول على بطن مسطحة، والتخلص من الكرش، حلما.
ويقدم موقع " healthycures" 4 خطوات صحية تخلصنا من دهون البطن فى وقت قصير :
1- 1- شرب الماء على مدار اليوم
تجاهل تناول الماء على مدار اليوم، يسبب جفافا للجسم، مما يؤدى إلى احتباس السوائل داخل الجسم وتكوين الكرش ، وعند تناول الماء بمقدار من 6 إلى 8 أكواب يؤدى إلى طرد السموم والماء الزائد .
2- 2- تناول الألياف
عدم تناول الألياف بشكل جيد والاعتماد على الوجبات السريعة يؤدى إلى الإصابة بالإمساك ، الذى يؤدى إلى تكوين البطن وانتفاخها بشكل مزعج .
3- 3- تناول الطعام ببطء
مضغ الطعام ببطء وعلى مهل يجعل الفرد يشعر بالشبع السريع مما يؤدى إلى تقليص كمية حجم الوجبة ، وعند الاعتياد على الكمية القليلة يبدأ حجم البطن بالانكماش ويزول الكرش .
4- 4- 30 دقيقة تمرين للبطن
لا تتطلب تمرين البطن أكثر من 30 دقيقة يوميا، ويمكن أن يحدث ذلك أثناء مشاهدة التلفاز ، وهذا سيؤدى إلى اختفاء البطن وتقوية عضلاتها لتكون بصورة أفضل.
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