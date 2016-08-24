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دارسة: العلاقة وثيقة بين أمراض اللثة والأسنان وأمراض القلب

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دارسة: العلاقة وثيقة بين أمراض اللثة والأسنان وأمراض القلب دارسة: العلاقة وثيقة بين أمراض اللثة والأسنان وأمراض القلب

> كتب محمد المغربى

كشفت دراسة هولندية تفيد بأن المرضى الذين يعانون بمشاكل باللثة والأسنان هم الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وآلام شديدة فى الصدر.

ويقول الباحثون إن هذه الدراسة تعد هى الأولى من نوعها فى اكتشاف ارتباط أمراض اللثة بأمراض القلب وانسداد الشرايين وقد استعرض الباحثون فى مركز أكاديمية طب الأسنان بأمستردام والتى تعد أكبر مدرسة طب أسنان فى هولندا حيث استعرض الباحثون السجلات الطبية لـ 60174 من مرضى الأسنان فوجدوا ارتباطا وثيقا بين مريض اللثة ومريض القلب.

ووجد الباحثون أن حوالى 4% من المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، مقارنة مع 2 % من المرضى الذين لا يعانون من مشكلات باللثة والأسنان.

وأشار فريق البحث إلى أن أمراض اللثة تتطور بشكل كبير ويمكن أن تزيد من أمراض القلب عن طريق العدوى بالبكتيريا المزمنة الموجودة بالدورة الدموية.


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