جيسيكا ألبا تسدل الستار عن مستحضراتها الجديدة للشعر

أثبتت الممثلة والعارضة العالمية جيسيكا ألبا Jessica Alba وجودها في عالم التجميل والتجارة، كغيرها من المشاهير، حيث أطلقت منتجها الجديد الخاص بالشعر، الذي عملت عليه طوال السنوات الماضية.

ألبا البالغة من العمر 35 عاماً، أعلنت هذا الأمر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص بموقع انستقرام، وعلقت عليها قائلة: "إنه يوم هام جداً.. honest_beauty للشعر أصبح هنا.. عملنا على هذا الخط على مدى سنوات".

ولفتت النجمة التي يتابعها 8.5 مليون على انستقرام، الى ان مجموعتها الجديدة تضم "شامبو" لجميع أنواع الشعر، بالإضافة الى "بلسم" ورذاذ مصنوع من ملح البحر.

وكانت ألبا قد أنشأت شركتها الخاصة Honest في العام 2012، وتخصصت في إنتاج مستحضرات تجميل خاصة بالبشرة، وهذه المرة الأولى التي تعمل فيها جيسيكا على إبتكار مواد خاصة بالشعر.

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