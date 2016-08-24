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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 24 أغسطس و الدولار يواصل صعوده

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سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 24 أغسطس و الدولار يواصل صعوده سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 24 أغسطس و الدولار يواصل صعوده

استقر اليوم في السوق السوداء، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، مسجلًا 12.60 جنيه الشراء، و12.85 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.65 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.55 جنيهًا، بينما سجل 12.55 جنيهًا أيضًا في المنصورة، وفي محافظة الشرقية سجل 12.40 جنيه، ووصل في طنطا إلى 12.60 جنيه.

جاء ذلك وسط حالة من الركود على عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء؛ نتيجة تراجع الطلب على الورقة الخضراء عقب التشديدات الأمنية التي فرضتها على منافذ تبادل العملة، حيث تم إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضي.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية،8.8603 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع.

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