بالصور.. شاهد جمال شواطئ القلعان التابعة لمحمية وادى الجمال بمرسى علم

تتمير محمية وادى الجمال التى تقع فى جنوب مدينة مرسى علم، أغنى وديان الصحراء الشرقية لامتلاكها حيوانات بحرية وبرية، بالشواطئ الجذابة التى لم يرها الكثير، وبها أشجار المانجروف النادرة.

وتبلغ مساحة محمية وادى الجمال تقريبًا 7450 كم²، بطول ساحلى 60 كم، وعرضه 60 كم، منها 50 كم فى الأودية الجبلية وتتمتع محمية وادى الجمال بمقومات بيئية وجمالية وعلمية وثقافية فريدة.

وتقطن بالقرب من شواطئها تجمعات بدوية تنتمى لقبيلة العبابدة، كما تعتبر شواطئها من أكثر الشواطئ التى تتكاثر بها الأسماك والحيوانات البحرية النادرة من بينها حيوان عروس البحر الثدى النادر.

وتزور منطقة القلعان تجمعات شبابية من وقت إلى آخر، لقضاء يوم كامل أو أكثر على شاطئ القلعان، وتتميز شواطئها بنقاء المياه وتهذيب شواطئها ومع تداخل المياه مع نبات المانجروف ما يعطى منظرًا رائعًا طوال اليوم.

وتضم محمية وادى الجمال أيضًا منطقة جبل حماطة، من أعلى جبال الصحراء الشرقية، وتمتلك أيضًا شواطئ منطقة حماطة وشعاب مرجانية مختلفة بمناطق عدة، ما جعل المنطقة مكانا مميزا لمحبى الغطس والرياضات البحرية من شتى أنحاء العالم.

وتتميز شواطئ محمية وادى الجمال بشكل عام بأنها شواطئ رملية، مع وجود أكثر من 140 نباتا تنمو داخل نطاق المحمية، ما جعل المنطقة تتكاثر بها الطيور بطريقة كبيرة وأصبحت منطقة مشاهدة الطيور وهجرتها خلال المواسم المختلفة لها.

بالنسبة بالجانب السياحى بالمحمية، فإن أغلب هواة ممارسة رياضة الغوص والسنوركل، من شتى أنحاء العالم يأتون خصيصًا للغطس فى الجزر القريبة والتابعة للمحمية للمشاهدة الكائنات البحرية والشعاب المرجانية مثل جزيرة حماطة والآخوين.