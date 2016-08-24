المرور: كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق شارع المخيم الدائم بمدينة نصر

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة الحركة المرورية للسيارات بمحيط إغلاق جزئى بشارع المخيم الدائم بمدينة نصر، بسبب استكمال أعمال إنشاء كوبرى للسيارات بشارع الفنجرى لإزالة أى معوقات مرورية. حيث سيكون العمل بشارع المخيم الدائم من نهاية نادى مدينة نصر حتى تقاطعه مع طريق النصر، وغلق الجزيرة الوسطى وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

من جانبه، أكد مصدر أمنى أنه سيتم استحداث حارات مرورية ذهابا وعودة بالطريق لتيسير حركة المركبات بجوار نادى مدينة نصر وجامعة الأزهر، وكذا مسجد آل رشدان وعمارات امتداد رمسيس وقاعة المؤتمرات لحين انتهاء الأعمال خلال أسبوعين.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال ستكون لشارع المخيم الدائم بدون إجراء أى تحويلات مرورية ليلا ونهارا حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وستقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.