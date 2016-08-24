جامعة الدول العربية تشدد على إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

حث المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ، السفير أحمد فتح الله ، على بذل مزيد من الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، وذلك فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة "التحديات فى التصدى لانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأوضح أن الخطر الأكبر لامتلاك تلك الأسلحة تزايد مع تهديدات وقوعها بيد الجهات الفاعلة غير الحكومية ، وأن الهدف المنشود لم يعد يقتصر على منع انتشار تلك الأسلحة بل تجريد العالم منها.

وطالب فتح الله ، الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، بالتحلى بروح المسؤولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من تهديدات وتبعات امتلاك تكنولوجيات أسلحة الدمار الشامل. كما طالب دول العالم بضرورة التوصل لتوافق دولى فى أسرع وقت ممكن وقبل مؤتمر المراجعة لعام 2020.