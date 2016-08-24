7 خطوات طبيعية تساعدك على التخلص من حصوات الكلى بدون جراحة

يعانى البعض من وجود حصوة على الكلى، ويظنون أن الحل الوحيد مع الجراحة، ويقدم الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، بعض الخطوات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من الحصوات بدون جراحة.

ويقول: "الالتزام بهذه الخطوات قد يساهم فى التخلص من الحصوة قبل أن نلجأ لإجراء جراحة، ومن هذه الخطوات..

1. تناول الزيتون.

2. الإكثار من تناول الشعير المغلى.

3. نضع ربع كيلو حمص أسود مع فجل وكرفس على النار وطهيه فى ماء حتى ينضج ثم يوضع فى برطمان وتؤخذ ملعقة بعد كل أكلة.

4. تحضر 10 حبات نوى التمر وتحمص كالبن ثم تطحن وتغلى كالقهوة العربى وتشرب بدون سكر صباحا ومساء.

5. شرب ملعقة من زيت الكتان بعد الأكل فهو يساهم فى تفتيت الحصوات وينظف الكلى.

6. نغلى البقدونس فى الماء وشربه كالقهوة ونكرر نفس العملية أكثر من مرة حتى تفتت الحصوة.

7. نغلى كوبا من بذور الحلبة لمدة 20 دقيقة ثم نصفيها ونتناول منها 4 أكواب فى اليوم لمدة أسبوعين، ويمكن تحضير كمية كبيرة من هذا المشروب والاحتفاظ به فى الثلاجة ليكون سهل التناول بالنسبة لك.