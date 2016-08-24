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الصحة: إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم على مرحلتين برأس مال 2 مليار جنيه

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الصحة: إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم على مرحلتين برأس مال 2 مليار جنيه الصحة: إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم على مرحلتين برأس مال 2 مليار جنيه

>كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم بتكلفة 2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن فاكسيرا تلقت 3 عروض من شركات عالمية للبدء فى إنشاء 10 مراكز ثابتة ومتحركة لتجميع البلازما بتكلفة 25 مليون دولار.

 

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشروع سينفذ على مرحلتين؛ الأولى إنشاء مراكز لجمع البلازما، والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتصنيع البلازما بتكلفة 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن تشغيل المصنع يتطلب جمع 15 طن بلازما فى العام.


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