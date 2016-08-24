خبر في الجول - حمودي أصبح أقرب للزمالك من رفعت

عاد أحمد حمودي جناح بازل الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف الزمالك للصورة في القلعة البيضاء من جديد.

انتهت إعارة حمودي مع بداية شهر يوليو ومن وقتها لم يعد إلى ناديه بازل الذي رفع اسمه من قائمته، ولم يستقر على الانضمام من جديد للزمالك.

وعلم FilGoal.com أن باب مفاوضات الزمالك مع حمودي فتح من جديد بعد أيام من قرار الإدارة بتجميد المحادثات مع اللاعب بسبب عدم رده على العرض الأبيض.

وينتظر مسؤولو الزمالك قرارا نهائيا من حمودي خلال الساعات المقبلة لحسم الأمر.

وبذلك تتقلص فرص أحمد رفعت جناح إنبي في الانضمام للزمالك، فجناح سموحة السابق يعرف طريقة لعب زملائه واسمه مقيد في القائمة بالفعل.

أحمد رفعت البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع إنبي 17 مباراة في الدوري المصري سجل خلالهم هدفين.

ويعد أحمد حمودي هو الخيار الأول للزمالك في تعاقداتهم بهذا المركز، رغبة منهم في تدعيم القائمة الإفريقية، والتي سيستطيع حمودي المشاركة في مباريات الأبيض إفريقيا بسبب وجود اسمه فيها.

وكان الزمالك قد أكد في وقت سابق، بأنهم يفاضلون بين الثنائي حمودي ورفعت ليضموا أحدهما ويكون هو ختام صفقات الفريق للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)