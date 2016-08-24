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اليوم.. محاكمة مالك "ستار كابيتال" بعد تعهده برد أموال المودعين الشهر الماضى

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اليوم.. محاكمة مالك "ستار كابيتال" بعد تعهده برد أموال المودعين الشهر الماضى اليوم.. محاكمة مالك "ستار كابيتال" بعد تعهده برد أموال المودعين الشهر الماضى

>كتبت ندى سليم

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال "محمد ن ع ش"، صاحب شركة "ستار كابيتال"، على خلفية اتهامه بتوظيف الأموال، والنصب على المواطنين، بعد أن تم تأجيلها فى شهر يوليو الماضى، بعد أن توعد أمام هيئة المحكمة برد الأموال فى غضون شهر للعملاء.

 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام  صاحب الشركة بتأسيس  شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.


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