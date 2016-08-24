"تموين الشرقية" يضبط 750 كيلو أرز مدعم ومصنع بدون تراخيص

نفذت مديرية التموين بالشرقية، تحت إشراف حمدى الشربينى وكيل الوزارة، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع، ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

واسفرت عن ضبط مصنع حلويات بدون تراخيص ناحية قرية ملامس مركز منيا القمح، وتم التحفظ على 6 شكائر دقيق فاخر زنة الواحدة 50 كجم، 15 باكتة سكر، 26 زجاجة زيت طعام زنة الواحدة 1 لتر، وتحرر المحضر رقم 30677 جنح مركز منيا القمح لسنة 2016.

كما تم ضبط صاحب محل أعلاف وحبوب بالزقازيق وذلك لمخالفة القوانين و القرارات التموينية حيث ضبط بحوزته عدد 30 شيكارة ارز ابيض زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي 750 كيلو تحرر عن ذلك المحضر رقم 10176 جنح قسم اول الزقازيق لسنة 2016.

وكذلك تم تحرير 22 مخالفة منتوعة أخرى فى مجال الرقابة على السلع والأسعار و الرقابة على الصحة العامة.