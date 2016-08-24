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بالصور.. هداية ملاك بطلة الألمبياد تصل مطار القاهرة وسط استقبال حافل

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بالصور.. هداية ملاك بطلة الألمبياد تصل مطار القاهرة وسط استقبال حافل بالصور.. هداية ملاك بطلة الألمبياد تصل مطار القاهرة وسط استقبال حافل

>كتب أحمد حمادة

وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، هداية ملاك لاعبة منتخب للتايكوندو وصاحبة الميدالية البرونزية فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، قادمة من البرازيل.

 

وحرص عدد كبير من الأندية والجماهير على القدوم إلى مطار القاهرة بالورود وأعلام مصر واللافتات، لاستقبال هدايا ملاك لاعبة النادى ومنتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الميدالية البرونزية فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، تكريمًا لها على الإنجاز الكبير الذى حققته بالفوز بالميدالية البرونزية، إضافة لتقديمها مستوى رائعًا خلال منافسات الأولمبياد.

 

وفازت المصرية هداية ملاك، ببرونزية وزن تحت 57 كلج فى التايكواندو، لتمنح بلادها ثالث ميدالية فى دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو، وهزمت ملاك منافستها البلجيكية رحيلة أسيمانى 1-صفر، لتفوز بثالث برونزية لمصر بعد برونزيتى الرباعين محمد إيهاب وسارة سمير.


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