"أسوشيتد برس": تدوينات عنصرية ومعادية للمسلمين بحسابات أعضاء حملة ترامب

ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، أن عددا من العاملين بحملة مرشح الرئاسة الأمريكى دونالد ترامب، كتبوا تدوينات تحتوى على أفكار عنصرية وعنيفة ضد المسلمين والأقليات كما أعلنوا استعدادهم لحرب أهلية.

وتابعت الوكالة الأمريكية الحسابات الخاصة لحوالى 50 من الأعضاء السابقين والحاليين بحملة المرشح الجمهورى على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفة أنه على الأقل سبعة أشخاص أعلنوا عن آراءهم العنصرية داعمين لأعمال العنف أو العداء ضد المسلمين، حيث نشر مصمم جرافيك بحملة ترامب مقطع فيديو لرجل أسود يتناول دجاجة مقلية وينتقد جهل المواطنين السود بأمريكا وعدم مسئوليتهم لإنجابهم الكثير من الأطفال.

بينما صرَّح منظِّم رحلات بولاية فرجينيا تابع للحملة، بأن المسلمين كانوا يسعون لفرض الشريعة الإسلامية فى أمريكا وأن "أولئك الذين يفهمون الإسلام على ما هو عليه مستعدون للقتال".

كما ذكر التقرير، الذى ظهر فى وقت يحاول فيه ترامب التودد للناخبين الأقلية، أن العاملين بالحملة قد كتبوا على حساباتهم تدوينات تسخر من اللهجات المكسيكية، ونشروا صورا تظهر وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى مع الممثلة الأمريكية جين فوندا مع عبارة تدعو لإعدامهم.

وحاولت الوكالة مخاطبة حملة ترامب من خلال رسالة مكتوبة تضم نماذج من التدوينات، لكنها لم تتلق ردًا، كما أن الوكالة أشارت إلى أنه بمراجعة حسابات أكثر من 13 موظف بحملة المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون لم تجد مثل تلك التدوينات التحريضية.

ومنذ أن أعلن ترامب ترشحه لرئاسة الولايات الأمريكية المتحدة الصيف الماضى، قام بتوظيف نحو 120 شخصًا بحملته الانتخابية، وفقًا للجنة الانتخابات الاتحادية.

كما أشارت الوكالة إلى أن التدوينات التى أثارت جدلًا قد نشرها أعضاء الحملة الموظفون بأجر، حيث ضمت الحملة أيضًا سياسيين مخضرمين، ومتطوعين وغير متخصصين ومتعاطفين مع ترامب.