أمانة جدة تواصل حملاتها ضد الباعة الجائلين

واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها على المباسط العشوائية وعربات الباعة الجائلين المخالفة في جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. محمد الزهراني، أن البلدية نفذت حملة في أحياء الإسكان والأجاويد والسنابل والعدل، وأحياء الأمير فواز ومنطقة المعارض، وتم إزالة 114 مبسطاً وعربة مخالفة.

وأضاف أنه تمت مصادرة 430 كرتوناً من التمور في عربات بيع عشوائية، وتسليمها للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى تكثيف حملة بشاطئ السيف بكورنيش جدة الجنوبي ومصادرة 26 عربة وبسطات عشوائية تبيع مواد غذائية، وتسع سيارات ألعاب، ومتابعة أعمال نظافة الكورنيش بشكل مستمر.