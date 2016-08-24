ابن حميد للطلاب: التواصل الاجتماعي «شغل الأوقات بفراغ الآخرين» وقدوتكم هم الوالدان والمعلم

ثمن د. صالح بن عبدالله بن حميد المستشار في الديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، فكرة البرنامج الوقائي الوطني للطالبات والطلاب "فطن"، خلال استضافته في اللقاء الثاني لمبادرة تعلم وتميز والذي أقيم في مسرح إدارة التعليم بجدة، والدور الإيجابي التي يقوم به هذا البرنامج والقائمون عليه.

وشدد ابن حميد على أهمية الاستفادة من قدوات المجتمع وهم الوالدان والمعلم، مطالباً المعلمين والمعلمات بتوجيه رسالة تربوية، فالطالب قدوته المعلم وربما كلمة منه لا ينساها الطالب طوال حياته سواء إيجابية أو سلبية.

وتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "سناب شات" والتي وصفها "بشغل أوقاتك بفراغ الآخرين"، قائلاً "للأسف أصبحت هواية التمتع بأشياء للآخرين، سواء في المطاعم أو غيرها من الأمكان"، مطالباً بضرورة الاجتهاد في تنظيم الوقت، وأن يستمع الطالب والطالبة لمن يثق في دينه وعلمه، مشيراً إلى أهم العوامل التي بدأ المجتمع في فقدانها وهي الترابط الأسري، والذي أصبح نوعا ما مفقوداً بأسباب عدة، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو الجدية التي أصبحت غائبة في المجتمع.

وتحدث ابن حميد عن كيف يقنن الطالب اختياره للابتعاث الخارجي، وذلك باستشارة قدوته من الوالدين، مشيراً إلى أن التعليم بلا شك مطلوب ولكن لابد من الاستشارة، والوالدان هما الأدرى بمصلحة الابن أو الابنة، مبدياً سعادته لهذا اللقاء والحوار الذي يتمنى أن يعود بالنفع لأبنائنا الطلاب والطالبات، واختيار ما هو مفيد في الحياة من الإيجابيات وترك السلبيات، مقدماً شكره لتعليم جدة على استضافة اللقاء.

وقد رحب د. ناصر العريني الأمين العام لمجلس أمناء فطن ومدير البرنامج، بالشيخ صالح بن حميد، متمنياً أن يكون اللقاء مثمراً مع أبنائه الطلبة والطالبات، والاستفادة من رواد النجاح والتميز في المجتمع من بينهم الشيخ صالح بن حميد والاستفادة من خبراتهم، مقدماً شكره وتقديره لسمو ولي العهد لدعمه برنامج "فطن" لتعزيز القيم العليا لدي الطلاب والطالبات ووقايتهم من المؤثرات السلبية.

وفي نهاية اللقاء قدم العريني، درع "فطن" للضيف الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد، بالإضافة إلى تكريم صحيفة "الرياض" كراعٍ إعلامي للبرنامج، ود. سعود المصيبيح صاحب فكرة تعلم وتميز.

د. ابن حميد مثمناً فكرة البرنامج الوقائي