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حبس عاطل متهم بحيازة بندقية آلية بأكتوبر

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حبس عاطل متهم بحيازة بندقية آلية بأكتوبر حبس عاطل متهم بحيازة بندقية آلية بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس "عصام.أ" عاطل 26 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط بحوزته وعرضه على المعمل الجنائى لفحصه.

 

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء متابعة الرائد محمد داود معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر للحالة الأمنية، فاشتبه فى أحد الأشخاص وبضبطه عثر بحوزته على سلاح نارى "بندقية آلية"، وتبين أن المتهم "عصام.ا"، وبمواجهته اعترف أن السلاح الذى بحوزته للدفاع عن نفسه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


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