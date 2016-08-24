حبس مزارع لإتهامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح بقوص

قررت نيابة قوص حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بعد ضبطه خلال حملة أمنية.

كان أجهزة الأمن تمكنت من شن حملة امنية لضبط العناصر الإجرامية المتهمة بالإتجار فى الأسلحة النارية، وتمكن ضباط القسم من ضبط المدعو أ.ح 62 سنة مزارع ومقيم حجازة بحرى السابق اتهامة في قضية جنايات قوص احراز سلاح نارى لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزته 12 قطعة سلاح، و16 قطعة ماسورة صلب معدلة التصنيع تستخدم لصناعة الاسلحة النارية عدد 9 قنطرة تتك عدد 10 مبرد تستخدم في صناعة مواسير الاسلحة النارية مطرقة، وبمواجهه اقر بحيازتة للمضبوطات بقصد تصنيع اسلحة نارية محلية والاتجار فيها.