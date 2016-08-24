"سيدتي نت" تنشر تفاصيل العمل القادم لـ حياة الفهد

تستعد الفنانة حياة الفهد لعمل كوميدي اجتماعي جديد انتهت من كتابته مؤخراً ويحمل اسم "رمانة"، وحققت سيدة الشاشة الخليجية نجاحاً لافتاً في شهر رمضان الماضي عبر المسلسل التراثي "بياعة النخي" الذي كان من تأليفها.

ومن المتوقع أن تبدأ حياة الفهد التي تم تكريمها مؤخراً في مهرجان الكوميديا في أبها تصوير "رمانه" بعد عيد الأضحى المبارك، وتدور قصته حول سيدة اسمها "رمانة" تدخل بين يوم وليلة عالم الأثرياء، وتشتري أملاكاً في أوروبا، وتتعرض لمجموعة من المواقف في إطار كوميدي.

ووفقاً لمصادر "سيِّدتي"، اتفق منتج العمل باسم عبد الأمير مع المخرج الأردني حسام حجاوي على تصوير العمل بتقنية عالية، وحجاوي أخرج مسلسل "الدمعة الحمراء" الذي عرض على شاشة الـ"إم بي سي" في رمضان الماضي، وهو أحد الكفاءات العربية في مجاله.

ورغم تكتم طاقم العمل، إلا أن هناك مجموعة من الممثلين الذين تم الاتفاق معهم حتى الآن، منهم: يوسف الجراح، بثينة الرئيسي، أحمد الجسمي، هدى حمدان، وسيتم تصوير العمل في البوسنة.

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