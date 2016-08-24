حفلتان لـ ماجد المهندس ورابح صقر في دبي في عيد الأضحى

وقع النجم ماجد المهندس عقداً لإقامة حفل غنائي ضخم ثاني أيام عيد الأضحى الموافق 12 سبتمبر في دبي بصحبة النجمة ميريام فارس.

ويحتفل المهندس الذي نجح قبل أيام في حفلة لندن مع النجمة هيفاء وهبي بنجاح أغنية "آخ قلبي" التي طرحها مؤخراً وتعدى عدد متابعيها على "اليوتيوب" حاجز الـ24 مليون مستمع في فترة وجيزة.

وفي نفس السياق، يستعد أيضاً الفنان رابح صقر لإحياء حفلة في الـ13 من سبتمبر في دبي بمشاركة الفنانة شمة حمدان، تعقبها حفلة في القاهرة، كما أن رابح الذي يتواجد هذه الأيام في مدينة كان الفرنسية انتهى قبل 3 أيام من الالتقاء بجمهوره في لندن بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك.

رابح هو الآخر لايزال يضع لمساته النهائية على ألبومه الغنائي المقرر طرحه في 2017، ولازال يجني ثمار آخر أغنياته "السنجل" التي جمعته بالفنان عبادي الجوهر، وحصدت أكثر من 2 مليون مستمع.

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