وسام ملكي مغربي لـ عبد الفتاح الجريني

وشّح الملك المغربي محمد السادس الفنان عبد الفتاح الجريني بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس يوم الأحد الماضي في قصر مرشان في طنجة، في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ53 لميلاد جلالته.

وجاء هذا التتويج بعد النجاح الذي حققه عبد الفتاح الجريني طيلة مسيرته الفنية الغنية بالأغاني الناجحة، والتي كانت آخرها النسخة العربية لأغنية ''جبرا فان'' التي حققت له شهرة عالمية.

وكتب عبد الفتاح الجريني على صفحته على الانستغرام ''عيد ميلاد مبارك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره وأدام له الصحة والعافية والسداد في كل خطواته''.

وعبر الجريني عن سعادته الغامرة، واعتبر حصوله على الوسام الملكي أفضل حدث مر في حياته، وأن هذا التوشيح من طرف جلالة الملك محمد السادس زوده بطاقة ايجابية ستجعله يبحث عن الأفضل في المجال الفني ليقدمه، وأضاف ''سعادة لا توصف وأنا أتسلم الوسام الملكي من طرف صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله ''.

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