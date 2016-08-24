أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وسام ملكي مغربي لـ عبد الفتاح الجريني

Google+ Print

الثلاثاء 23-08-2016 22:34

وشّح الملك المغربي محمد السادس الفنان عبد الفتاح الجريني بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس يوم الأحد الماضي في قصر مرشان في طنجة، في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ53 لميلاد جلالته.
وجاء هذا التتويج بعد النجاح الذي حققه عبد الفتاح الجريني طيلة مسيرته الفنية الغنية بالأغاني الناجحة، والتي كانت آخرها النسخة العربية لأغنية ''جبرا فان'' التي حققت له شهرة عالمية.
وكتب عبد الفتاح الجريني على صفحته على الانستغرام ''عيد ميلاد مبارك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره وأدام له الصحة والعافية والسداد في كل خطواته''.
وعبر الجريني عن سعادته الغامرة، واعتبر حصوله على الوسام الملكي أفضل حدث مر في حياته، وأن هذا التوشيح من طرف جلالة الملك محمد السادس زوده بطاقة ايجابية ستجعله يبحث عن الأفضل في المجال الفني ليقدمه، وأضاف ''سعادة لا توصف وأنا أتسلم الوسام الملكي من طرف صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله ''.

 

شيرين عبد الوهاب لـ"سيدتي نت": انتظروني في مفاجأة قريبة!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك