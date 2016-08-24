بالصور.. برلين تكرم ديفيد بوي بطريقة مميزة

أزيح الستار أمس الإثنين عن لوحة تذكارية لتكريم نجم الروك الراحل ديفيد بوي David Bowie في المنزل الذي أقام فيه ببرلين خلال فترة الحرب الباردة.

واجتمع محبو بوي أمام المبنى ووضعوا الزهور والشموع خارجه قبل أن يكشف رئيس بلدية برلين مايكل مولر النقاب عن اللوحة التذكارية التي كتب عليها "ديفيد بوي (1947-2016) عاش في هذا المنزل بين عامي 1976-1978". وتحمل اللوحة أيضاً اقتباساً من ألبوم Heroes.

وقال مولر للحشود: "أعتقد أن بإمكان المرء أن يقول إن ديفيد بوي وبرلين الغربية جمعتهما علاقة مميزة للغاية."

بوي الذي توفي في يناير- كانون الثاني 2016، كان انتقل إلى برلين في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وعاش هناك أثناء عمله.

يشار الى ان بلدة سراييفو في البوسنة كرمت مؤخراً نجم الروك بوي، بتدشينها رسماً جدارياً هو الأكبر في العالم، يمثل المغني والمؤلف الموسيقي بوي. وكان الموسيقي البوسني وداد تربونيا صدم بوفاة المغني، وشعر بالحاجة إلى القيام بمبادرة تجاه "أبيه الروحي" كما سماه.