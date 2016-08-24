حنان ترك ترزق بمولودة جديدة وتطلق عليها هذا الاسم

أصبحت النجمة المعتزلة حنان ترك أماً لثلاثة صبيان وفتاتين بعد أن رزقت بمولودتها الجديدة مؤخراً وأطلقت عليها اسم منى، وذلك من زوجها رجل الأعمال محمود مالك، حيث تعيش الفنانة حياتها فى هدوء بعيداً عن الأضواء خاصة بعدما اعتزلت الفن في العام 2013 عقب تقديمها مسلسل "أخت تريز".

وتأتي مولودة حنان ترك منى لتكون الثانية من محمود مالك عقب ابنتهما مريم، والخامسة في ترتيب أبنائها بشكل عام بعد يوسف وآدم خالد خطاب، ومحمد محمد يحيى.

يشار إلى أن آخر أعمال حنان ترك كان مسلسل "أخت تريز" وشاركها البطولة فيه كل من أحمد عزمي وصفاء جلال وسامي العدل وطارق دسوقي وأشرف مصيلحي ونرمين زعزع وأميرة هاني وياسر على ماهر وسلوى عثمان وسميرة محسن، ومن تأليف بلال فضل، وهشام أبو المكارم وحمدي عبد الرحيم وإنتاج خالد حلمي، وإخراج حسام الجوهري.