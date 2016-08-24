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بالفيديو - خماسية ليفربول وانتصار تشيلسي المثير يعبران بهما لدور الـ32 من كأس الرابطة

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بالفيديو - خماسية ليفربول وانتصار تشيلسي المثير يعبران بهما لدور الـ32 من كأس الرابطة بالفيديو - خماسية ليفربول وانتصار تشيلسي المثير يعبران بهما لدور الـ32 من كأس الرابطة

(إفي): عبر ليفربول وتشيلسي إلى دور الـ32 بكأس الرابطة عقب الفوز على كل من بيرتن ألبيون وبريستول روفرز على الترتيب.

ولم يواجه ليفربول مشكلات كبيرة في المباراة التي فاز بها بخماسية نظيفة سجل فيها كل من ديفوك أوريجي وروبرتو فيرمينيو ودانييل ستوريدج (هدفين)، بينما تكفل توم نيلور بتسجيل الهدف المتبقى في مرماه في الدقائق 15 و22 و61 و78 و83.


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من ناحيته فإن تشيلسي واجه على ملعب ستامفورد بريدج مباراة أصعب بعض الشيء حيث فاز بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان تشيلسي تقدم بهدفين دون رد عبر ميتشي باتشواي وفيكتور موسيس في الدقيقتين 29 و31 ولكن بريستول روفرز قلص النتيجة بعدها بثلاث دقائق عبر بيتر هارتلي، ولكن باتشواي عاد ليسجل في الدقيقة 41، ثم سجل الضيوف هدفهم الثاني بالدقيقة 49 من ضربة جزاء حملت توقيع اليس هاريسون.


>Chelsea 3-2 Bristol Rovers - All Goals... من طرف allsportusa

وتأهلت أيضا أندية كريستال بالاس عقب الفوز على بلاكبول بهدفين نظيفين وكوينز بارك رينجر بالفوز على روشديل بهدفين لواحد وسوانزي سيتي بالفوز على بيتربوروه يونايتد بثلاثة أهداف لواحد.

وصعد أيضا لدور الـ32 كل من إيفرتون بالفوز على يوفيل تاون برباعية نظيفة ونوتنجهام فورست بالفوز على ميلوول بهدفين لواحد وليدز يونايتد عقب الفوز على ليوتن تاون بهدف.

وتأهل بالمثل برايتون بالفوز على أوكسفورد يونايتد بنتيجة 2-4 فيما فاز نيوكاسل على تشيلتينام بهدفين دون رد.

كما صعد للدور نفسه كل من جيلينجام على حساب واتفورد 2-1 في الوقت الإضافي، وبلاكبرن روفرز على حساب كرو أليكساندرا 4-3 في الوقت الإضافي، وديربي كاونتي على حساب كارلسلي يونايتد بركلات الترجيح، ونورثامبتون تاون على حساب ويست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح، وبريستول سيتي على حساب سكونثورب يونايتد 2-1 في الوقت الإضافي، وريدينج على مليتون كينيس دونس بركلات الترجيح.

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فيديو اليوم السابع

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