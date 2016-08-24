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«أرامكو» تسعى لإعادة هيكلة مشروع الإنتاج المزدوج في الفاضلي بتكلفة 55 مليار ريال

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عقد مجلس إدارة أرامكو اجتماعًا، في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وقدَّم كبير الإداريين التنفيذيين بالوكالة أحمد السعدي، معلومات تفصيلية حول أنشطة مجلس الإدارة خلال ترؤسه الاتصال الأسبوعي مع إدارة الشركة.

ومن أبرز نتائج اجتماع مجلس الادارة، الموافقة على اقتراح من الإدارة بتشكيل وتمويل مشروع مشترك لتشغيل مشروع الإنتاج المزدوج في الفاضلي، والذي تعول عليه الشركة آمالا عظيمة فيما يتسق مع رؤية المملكة 2030، حيث يمثل المشروع أضخم مشروعات ارامكو للغاز والكهرباء الحديثة الجاري تشييدها حالياً بتكلفة 55 مليار ريال، ومن المأمول اكتماله بنهاية 2019.

وتنظر ارامكو لمشروع الإنتاج المزدوج في الفاضلي بأهمية وحساسية بالغة بعد أن وضعت ضمن أهم خططه ومخرجاته توفير 4500 وظيفة للسعوديين ويعالج المشروع 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية، وسوف يكون جزءا أساسيا من الغاز الرئيسة بالمملكة، وسوف يساهم في اضافة أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة قياسية من قدرة معالجة الغاز غير المصاحب سعياً لتوفير امدادات آمنة ومستقرة من اللقيم للصناعات البتروكيماوية وغيرها ومصادر الطاقة في المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030 ومساهمة في تطبيق خطة التحول الوطني.

ويتمركز المشروع في موقع استراتيجي شمال غرب مدينة الجبيل الصناعية في منطقة تعج بطاقة كثيفة، في وقت تخطط ارامكو لأن يحقق المشروع أكبر دعم لتوسعها الكبير في زيادة قدرات معاملها لإنتاج الغاز بوفرة تواكب حاجة الطلب الملح المتنامي على الطاقة في المملكة، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء، في وقت تحمل ارامكو على عاتقها مسؤوليات جساما حول وضع امدادات الغاز الطبيعي التي تحتل أهمية كبرى في مجال الطاقة في مختلف دول العالم، ما حد بأرامكو للمسارعة لمضاعفة حجم إمدادات الغاز في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة.

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