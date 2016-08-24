أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: الزمالك لم يمنع باسم مرسي من الانضمام للمنتخب رسميا

Google+ Print
اتحاد الكرة: الزمالك لم يمنع باسم مرسي من الانضمام للمنتخب رسميا اتحاد الكرة: الزمالك لم يمنع باسم مرسي من الانضمام للمنتخب رسميا

علق ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة على ما تردد بشأن رفض نادي الزمالك انضمام مهاجمه باسم مرسي لصفوف بسبب إيقافه من إدارة القلعة البيضاء.

وقال سويلم: "مرتضى منصور لم يتحدث معي بشكل شخصي أو أرسل خطابًا رسميًا، يطلب فيه عدم انضمام باسم مرسي لصفوف المنتخب".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "قد يكون تحدث بشكل ودي مع أسامة نبيه من أبناء الزمالك، ولكن هناك مسؤولين عن المنتخب أبو ريدة ولهيطة".

وواصل: "كما أنه هناك قنوات شرعية، واتحاد الكرة له مجلس إدارة أقوده بمفردي بناء على تكليف من وزير الرياضة لحين إجراء الانتخابات".

واستطرد: " لا تعليق على رفض مرتضى منصور ضم باسم مرسي للمنتخب، طالما لا يوجد خطابات رسمية، فاتحاد الكرة له بوابة شرعية، ولا يتعامل إلا بالمخاطبات الرسمية".

وأتم: "استبعاد أو ضم لاعب من صفوف المنتخب، بناء على رؤية هيكتور كوبر، وله الحق في اتخاذ أي عقوبات ضد أي لاعب يقوم بمخالفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات