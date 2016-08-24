اتحاد الكرة: الزمالك لم يمنع باسم مرسي من الانضمام للمنتخب رسميا

علق ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة على ما تردد بشأن رفض نادي الزمالك انضمام مهاجمه باسم مرسي لصفوف المنتخب بسبب إيقافه من إدارة القلعة البيضاء.

وقال سويلم: "مرتضى منصور لم يتحدث معي بشكل شخصي أو أرسل خطابًا رسميًا، يطلب فيه عدم انضمام باسم مرسي لصفوف المنتخب".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "قد يكون تحدث بشكل ودي مع أسامة نبيه من أبناء الزمالك، ولكن هناك مسؤولين عن المنتخب أبو ريدة ولهيطة".

وواصل: "كما أنه هناك قنوات شرعية، واتحاد الكرة له مجلس إدارة أقوده بمفردي بناء على تكليف من وزير الرياضة لحين إجراء الانتخابات".

واستطرد: " لا تعليق على رفض مرتضى منصور ضم باسم مرسي للمنتخب، طالما لا يوجد خطابات رسمية، فاتحاد الكرة له بوابة شرعية، ولا يتعامل إلا بالمخاطبات الرسمية".

وأتم: "استبعاد أو ضم لاعب من صفوف المنتخب، بناء على رؤية هيكتور كوبر، وله الحق في اتخاذ أي عقوبات ضد أي لاعب يقوم بمخالفة".